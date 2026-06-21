Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Körperverletzung beim Altstadtfest - Mann zieht Sänger von der Bühne

Stade (ots)

Am Sonntag gegen 01:05 Uhr wurde die Polizei zur Bühne des Altstadtfests am Pferdemarkt gerufen. Ein 43-jähriger Mann aus Stade war nach Zeugenangaben während des Auftritts eines Hamburger Sängers unvermittelt an die Bühne herangetreten, hatte den Künstler an der Kleidung gepackt und ihn von der Bühne gezogen. Der 38-jährige Künstler stürzte daraufhin auf ein vor der Bühne befindliches Metallgitter und verletzte sich im Rippenbereich.

Ein Video, welches die Tat zeigen soll, wurde der Polizei von einer Zeugin zur Auswertung übermittelt. Ob der Gesangsauftritt selbst oder ein anderer Auslöser den Beschuldigten zu seiner Tat veranlasste, ist Gegenstand der Ermittlungen. Den 43-Jährigen erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.

Wer weitere sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stade unter der Telefonnummer 04141/1020 zu melden.

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