Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Ahlerstedt: Schwerer Motorradunfall auf der Landesstraße 127 - 22-Jähriger von Rettungshubschrauber in Klinik geflogen

Bild-Infos

Download

Stade (ots)

Ein 22-jähriger Motorradfahrer zog sich am Sonntag auf der L 127 zwischen Ahrensmoor-Nord und Ahrensmoor-West bei einem Verkehrsunfall schwere Verletzungen zu. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte der Buxtehuder auf seinem Motorrad zwischen den Ortschaften gegen 15:15 Uhr ein Auto überholt, als er kurz hinter der Abzweigung in Richtung Ahlerstedt beim Wiedereinscheren zu weit nach rechts und damit von der Fahrbahn abkam. Der Kradfahrer kollidierte mit einem Verkehrszeichen und verletzte sich dabei schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte den 22-Jährigen in ein Hamburger Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell