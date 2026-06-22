Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Arbeitsunfall in Bützfleth - Radlader stürzte um

Stade (ots)

Am Montag gegen 13:55 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einer Windparkbaustelle nach Stade-Bützfleth alarmiert. Ein 31-jähriger Mann aus Hopsten (NRW) war mit seinem Radlader auf einem aufgeschütteten Wall unterwegs, als er aus bislang unbekannten Gründen von diesem abkam und mit dem Baufahrzeug umstürzte.

Der Verletzte musste mit Hilfe der Ortsfeuerwehr Bützfleth aus dem Fahrzeug geborgen werden und wurde im Anschluss vom Rettungsdienst in das Stader Elbe Klinikum gebracht. Dem aktuellen Stand der Ermittlungen zufolge wurde der 31-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell