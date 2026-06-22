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Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Jork: Wasser in Tanks gefüllt - Sachbeschädigung an vier Baustellenfahrzeugen

Stade (ots)

Über das Wochenende, in der Zeit von Freitagmittag bis Montagmorgen, füllten Unbekannte Wasser in die Tanks von vier Baustellenfahrzeugen im Bereich Westerjork Ecke Kastanienweg. Als am Montagmorgen ein Radlader und ein Minibagger gestartet wurden, fiel der Vorfall schnell auf.

Wie stark die Maschinen durch das Wasser im Kraftstoffsystem beschädigt wurden, muss nun eine Fachwerkstatt klären. Die Polizei Jork bittet um Zeugenhinweise zu der Tat. Erreichbar sind die Beamten unter der Telefonnummer 04162/913830.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Stade
Matthias Bekermann
Telefon: 04141/102-104
E-Mail: matthias.bekermann@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell

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