Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade/A26: Kollision auf der A26 - Ford Fiesta touchiert VW Caddy und prallt gegen Mittelschutzplanke

Stade (ots)

Auf der A26 in Richtung Stade zwischen den Anschlussstellen Dollern und Stade-Ost ereignete sich am Dienstag gegen 07:35 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden.

Dem derzeitigen Stand der Ermittlungen zufolge befuhr ein 35-jähriger Mann aus Hemmoor mit seinem Ford Fiesta die A26, als er sich auf der rechten Fahrspur dem VW Caddy einer 27-jährigen Buxtehuderin näherte. Der Mann erklärte gegenüber der Polizei, dass er im Begriff gewesen sei zu überholen, als bei ihm plötzlich ein medizinisches Problem aufgetreten sei. Er touchierte in der Folge das Heck des VW und prallte anschließend gegen die Mittelschutzplanke.

Beide Unfallbeteiligten wurden mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die beiden Unfallfahrzeuge mussten von einem Abschleppunternehmen von der Autobahn entfernt werden. Neben der Polizei waren der Rettungsdienst sowie die Feuerwehr vor Ort im Einsatz.

Wer Zeugin oder Zeuge des Verkehrsunfalls geworden ist, wird gebeten, sich bei der Polizei in Stade unter der Telefonnummer 04141/1020 zu melden.

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