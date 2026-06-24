Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Stade: Kind in Riensförde von Pkw angefahren - leicht verletzt

Stade (ots)

Am Dienstag gegen 15:20 Uhr wurden Rettungsdienst und Polizei zum Kreisverkehr an der Harsefelder Straße Ecke Stadtweg alarmiert. Ein 84-jähriger Mann aus Deinste hatte mit seinem Toyota beim Einfahren in den Kreisel einen bevorrechtigten achtjährigen Jungen auf seinem Fahrrad übersehen, woraufhin es zum Zusammenstoß kam.

Das Kind erlitt leichte Verletzungen. Die Eltern brachten den Jungen ins Krankenhaus, wo er eingehender untersucht wurde. Der junge Stader musste glücklicherweise nicht stationär aufgenommen werden.

Die Polizei fertigt für den Unfallverursacher einen Bericht an die zuständige Führerscheinstelle, da die Beamten vor Ort Anhaltspunkte für eine mögliche Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit bei dem Mann feststellten.

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