Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit verletzten Personen

Reutlingen (ots)

Kirchheim unter Teck (ES): Fahrer von Teleskoplader verletzt

Schwere Verletzungen hat sich ein Mann am Donnerstagvormittag mit seinem Stapler auf einem Firmenareal in der Hegelstraße zugezogen. Nach derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei geriet der Fahrer eines Teleskopladers gegen 10.35 Uhr aufgrund eines Fahrfehlers in Schieflage und kippte um. Der 19-Jährige, der zum Unfallzeitpunkt in der Kabine war, zog sich schwere Verletzungen zu und wurde vom alarmierten Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (tr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Unfall im Kreisverkehr

Nach derzeitigem Stand schwere Verletzungen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr am Donnerstagvormittag zugezogen. Eine 61-jährige Golf-Lenkerin fuhr kurz vor zehn Uhr von Kirchentellinsfurt herkommend in den Kreisverkehr ein und übersah hierbei einen Radfahrer, der in Richtung Sickenhausen ausfahren wollte. Der 71-Jährige wurde vom VW erfasst und stürzte zu Boden. Der Radler wurde vom hinzugerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, der Sachschaden wird insgesamt auf etwa 1.500 Euro geschätzt. (tr)

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