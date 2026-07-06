Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Yorkshire Terrier vom "Hundeparkplatz" gestohlen

Wittenburg (ots)

Ein Hund ist am Samstagabend vor einem Discounter in Wittenburg gestohlen worden. Die Polizei konnte die beiden Tatverdächtigen kurze Zeit später stellen.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand band die Besitzerin ihren Yorkshire Terrier gegen 18:30 Uhr ordnungsgemäß am sogenannten Hundeparkplatz vor einem Discounter in der Hagenower Chaussee an. Als sie etwa 15 Minuten später nach ihrem Einkauf zurückkehrte, musste sie feststellen, dass ihr brauner Vierbeiner von zunächst unbekannten Tätern entwendet worden war.

Nach einer Absuche des Nahbereichs und einem Zeugenhinweis konnten Polizeikräfte den Hund gegen 20:00 Uhr gemeinsam mit zwei Männern in einer nahegelegenen Kleingartenanlage feststellen. Die beiden Männer verweigerten zunächst die Herausgabe des Tieres, zeigten sich im weiteren Gespräch jedoch einsichtig. Sie gaben an, dem Hund lediglich haben helfen zu wollen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 35-jährigen und einen 30-jährigen polnischen Staatsangehörigen. Einer der beiden Männer wies einen Atemalkoholwert von über zwei Promille auf. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide entlassen.

Der Yorkshire Terrier konnte noch vor Ort in der Kleingartenanlage seiner erleichterten Besitzerin übergeben werden. Gegen die beiden Männer wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls ermittelt.

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