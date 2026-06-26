Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Beleidigung mündet in Bedrohung mit verbotener Waffe (0159151/2026)

Gera (ots)

Gera. Zu einem Polizeieinsatz kam es am Donnerstagabend (25.06.2026), gegen 22:55 Uhr, am Puschkinplatz. Nach bisherigen Erkenntnissen beleidigte ein 19-jähriger Mann eine 14-Jährige mehrfach mit ehrverletzenden Äußerungen. In der weiteren Folge hielt der 50-jährige Vater des Mädchens einen mitgeführten Schlagring in Richtung des Tatverdächtigen und bedrohte diesen, ohne den Gegenstand einzusetzen. Beide Männer standen unter Alkoholeinfluss.

Der Schlagring wurde sichergestellt.

Gegen den 19-Jährigen wird wegen Beleidigung, gegen den 50-Jährigen wegen Bedrohung sowie eines Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt. Beide Beteiligten erhielten einen Platzverweis. (DL)

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