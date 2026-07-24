Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brände, Einbruch, Verkehrsunfälle, Belästigung

Reutlingen (ots)

Brand von Ballenpresse

Auf ein Feld in der Straße Zum Hochbuchwasen sind die Einsatzkräfte am Donnerstagabend, gegen 18.45 Uhr, ausgerückt. Dort war eine Rundballenpresse vermutlich aufgrund einer Überhitzung in Brand geraten. Die Feuerwehr konnte das Gerät rasch ablöschen, dennoch dürfte ein Schaden in Höhe von schätzungsweise mehreren zehntausend Euro entstanden sein. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. (mr)

Reutlingen (RT): Kollision im Kreuzungsbereich

Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden ist es am Donnerstagnachmittag in Sondelfingen gekommen. Kurz nach 15.30 Uhr war eine 26 Jahre alte Frau mit einem Opel auf dem Grummetweg in Richtung Reutlinger Straße unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 59-jähriger Mercedes-Lenker den Gottlieb-Harzer-Weg in Richtung Obere Straße. In der Folge kam es im Kreuzungsbereich Grummetweg / Gottlieb-Harzer-Weg zum Zusammenstoß der beiden Autos, wobei der Mann nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen erlitt. Er kam zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand beträchtlicher Sachschaden in Höhe von insgesamt schätzungsweise 40.000 Euro. (mr)

Münsingen (RT): Motorradfahrerin verletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag auf der L 240 ist eine Motorradfahrerin verletzt worden. Kurz vor 15.30 Uhr war eine 31-Jährige mit einem Traktor auf der Landesstraße von Magolsheim herkommend in Richtung Ingstetten unterwegs und wollte nach links abbiegen. Zeitgleich setzte ein 19-Jähriger, der das Abbiegesignal offenbar übersehen hatte, auf einer Kawasaki zum Überholen des Schleppers an. Bei der anschließenden Kollision stürzte der Heranwachsende. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beträgt insgesamt etwa 4.000 Euro. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): In Baumarkt eingebrochen

In einen Baumarkt in der Nikolaus-Otto-Straße ist in der vergangenen Nacht eingebrochen worden. In der Zeit zwischen Donnerstag, 20.20 Uhr, und Freitag, 6.15 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in den umzäunten Außenbereich. Ersten Erkenntnissen nach erbeutete er aus einem abgeschlossenen Gitterregal mehrere Propan-Gasflaschen im Wert von mehreren hundert Euro. Der Polizeiposten Leinfelden-Echterdingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (nf)

Esslingen (ES): Mittelstreifen in Brand geraten

Für Verkehrsbehinderungen auf der B 10 hat der Brand des Mittelstreifens auf Höhe von Esslingen-Zell gesorgt. Die Sträucher hatten kurz nach 15.30 Uhr aus unbekannter Ursache Feuer gefangen. Ein Zeuge, der dort mit einem Betonmischer unterwegs war, löschte die Flammen mit Hilfe des Wasserschlauchs noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagenbesatzung. Verletzt wurde niemand. Gegen 15.50 Uhr war der Einsatz auf der Bundesstraße beendet. (mr)

Erkenbrechtsweiler (ES): Radfahrer zu Fall gebracht

Die Missachtung der Vorfahrt ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Donnerstagnachmittag. Gegen 17.50 Uhr war eine Citroen-Lenkerin auf der Obere Straße unterwegs und fuhr in die Kreuzung mit der Kirchheimer Straße ein. Hierbei übersah sie einen von links kommenden und vorfahrtsberechtigten 56-Jährigen auf einem Fahrrad. Der Mann leitete daher eine Vollbremsung ein und stürzte zu Boden. Zu einer Kollision mit dem Auto kam es nicht. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitt der Radler leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um ihn. (mr)

Wernau (ES): Brand von Ladung

Aus unbekannter Ursache ist am Donnerstagnachmittag in Wernau die Ladung eines VW Transporters in Brand geraten. Gegen 17.15 Uhr war der Fahrer des Wagens auf der Brunnenstraße unterwegs, als die Ladung aus Unrat und Müll Feuer fing. Der Mann schob die Gegenstände auf die Straße, wo sie gelöscht wurden. Verletzt wurde niemand. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Wohnungsbrand

Rauch und der Alarm eines Rauchmelders aus einer Wohnung haben am Donnerstagabend zum Einsatz der Rettungskräfte in der Wannweiler Straße geführt. Ein Wohnungsinhaber hatte gegen 19.40 Uhr den Alarm bemerkt und unmittelbar die Rettungskette in Gang gesetzt. Wie sich herausstellte, war es in einem Stromverteilerkasten aufgrund eines technischen Defektes zu einem Brand gekommen. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 30 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte den Brand rasch löschen und die Wohnung anschließend durchlüften. Da diese jedoch vom Stromnetz getrennt werden musste, müssen die Bewohner vorübergehend bei Angehörigen unterkommen. Verletzt wurde niemand. Der entstanden Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 12.000 Euro belaufen. (cw)

Dotternhausen (ZAK): Kinder belästigt

Zwei Mädchen sind am Donnerstagnachmittag an einem Jugendtreffpunkt in der Schulstraße von einem Jugendlichen angegangen und belästigt worden. Die beiden achtjährigen Kinder hatten sich gegen 17.20 Uhr auf dem dortigen Pausenhof aufgehalten, als der 17-Jährige mit seinem E-Scooter herangefahren kam und die Mädchen in ein Gespräch verwickelt haben soll. Im weiteren Verlauf soll er die Mädchen in sexuell motivierter Absicht belästigt haben. In der Folge rannten die Mädchen weg und erzählten den Vorfall einer Betreuerin, die umgehend die Eltern und die Polizei verständigte. Der Jugendliche konnte im Verlauf der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen angetroffen und vorübergehend festgenommen werden. Das Kriminalkommissariat Balingen führt die weiteren Ermittlungen. (cw)

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