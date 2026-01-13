Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Langenau - Thuja in Flammen

Die Feuerwehr löschte am Montag einen Brand in Langenau.

Ulm (ots)

Gegen 20 Uhr rückte die Feuerwehr Langenau in die Beethovenstraße aus. Dort stand eine Thuja-Hecke in Flammen. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. So konnten größere Schäden verhindert werden. Die Polizei Ulm nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf. Den ersten Erkenntnissen zufolge entsorgte der Hauseigentümer zuvor Asche des Kaminofens in seinem Kompost neben der Thuja. Die Hecke geriet wohl durch die vom Wind weiter getragene Glut der Asche in Brand, so die Polizei.

