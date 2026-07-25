Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Kraftfahrzeugrennen; Brände; Pkw-Diebstahl; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Führerschein nach Fahrzeugrennen beschlagnahmt (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ermittelt die Verkehrspolizei Tübingen seit Freitag gegen eine 27-Jährige, nachdem sie mit stark überhöhter Geschwindigkeit in der Reutlinger Innenstadt unterwegs war. Gegen 14.10 Uhr konnte eine zivile Polizeistreife in der Karlstraße einen mit vier Personen besetzten Mercedes-AMG CLA 45 erkennen, welcher unter erheblicher Missachtung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit in Richtung Metzingen fuhr. Die AMG-Lenkerin überholte hierbei mehrere Fahrzeuge und beschleunigte ihren hochmotorisierten Pkw in renntypischer Manier. Die verfolgende Streife konnte auf das Fahrzeug aufschließen und nachfolgend einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stellten die Beamten fest, dass die 27-Jährige zudem unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab ein Ergebnis von knapp 1,5 Promille, weshalb sie eine Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Der Führerschein und das Fahrzeug der Frau wurden noch von Ort beschlagnahmt. Verkehrsteilnehmer, welche durch die riskante Fahrweise gefährdet wurden, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden.

Reutlingen (RT): Kind verursacht Brand

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Freitagnachmittag zu einem Brand in die Steinachstraße ausgerückt. Gegen 18.25 Uhr teilten mehrere Anrufer über Notruf mit, dass eine Hecke in Brand geraten sei und ein Übergreifen des Feuers auf ein angrenzendes Wohngebäude drohe. Beim Eintreffen der ersten Rettungskräfte stand das Buschwerk im Vollbrand, zudem waren bereits mehrere Fenster des Hauses geborsten und das Dach im Bereich der Traufe in Brand geraten. Die Feuerwehr, welche mit neun Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und ein vollständiges Übergreifen auf das Haus verhindern. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass mehrere Zeugen einen 12-jährigen Jungen aus der Nachbarschaft beobachten konnten, wie dieser mit einem Feuerzeug an der Hecke zündelte. Aufgrund der Trockenheit stand diese umgehend in Flammen. Das Kind konnte in Folge an der Wohnanschrift im Beisein seiner Eltern angetroffen werden, wo es die Zündelei einräumte. Der Schaden am Wohngebäude, der Hecke sowie einer angrenzenden Werbetafel einer Tankstelle beläuft sich den ersten Schätzungen zufolge auf mindestens 40.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Pfullingen (RT): Fahrzeugdiebstahl (Zeugenaufruf)

Zwei bislang unbekannte Täter stehen im Verdacht, am späten Freitagabend in der Max-Eyth-Straße einen Pkw vom Gelände eines Autohändlers entwendet zu haben. Gegen 19 Uhr stellte ein 22-Jähriger dort seinen Pkw Daimler Modell A 170 mit dem amtlichen Kennzeichen RT-AZ 203 ab, ließ hierbei jedoch versehentlich den Zündschlüssel im Schloss stecken. Gemäß der vorhandenen Videoüberwachung wurden zwei männliche Personen gegen 22.45 Uhr auf den Umstand aufmerksam und entwendeten das Fahrzeug mit dem Originalschlüssel von dem Gelände. Aufgrund der Videoaufzeichnung liegt von den Männern folgende Beschreibung vor: Beide waren circa 20 bis 30 Jahre alt und hatten kurze Haare. Einer der beiden Täter war mit einem schwarzen T-Shirt und einer kurzen gemusterten Hose bekleidet. Der Zweite trug eine schwarze Jogginghose und eine schwarze Jacke. Der Wert der entwendeten grauen A-Klasse beläuft sich auf etwa 2.500 Euro. Zeugen, welche Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07121/9918-0 beim Polizeirevier Pfullingen zu melden.

Leinfelden-Echterdingen (ES): Außergewöhnliche Grillörtlichkeit

Einen ungewöhnlichen Ort zum Grillen hat sich ein 14-Jähriger am Freitagabend ausgesucht. Gegen 20.40 Uhr wurde der Rettungsleitstelle Stuttgart gemeldet, dass sich eine Person auf dem Dach des Bosch-Parkhauses befinden würde und dort etwas angezündet hätte. Aufgrund dessen rückten Polizei und die Flughafenfeuerwehr zur Einsatzörtlichkeit aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass der Jugendliche auf dem Parkhausdach einen Einweggrill aufgestellt hatte, um Würstchen zu grillen. Die Feuerwehr musste nicht tätig werden, der 14-Jährige wurde nach Hause gebracht und einer Erziehungsberechtigten übergeben.

Ostfildern (ES): Brand auf Feld

Zu einem Flächenbrand an der Sillenbucher Straße im Ortsteil Kemnat sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 02.00 Uhr alarmiert worden. Auf einem abgeernteten Feld gerieten auf einer Fläche von etwa 500 Quadratmetern aus bisher ungeklärter Ursache Strohreste in Brand. Durch die hinzugerufene Feuerwehr konnte dieser rasch abgelöscht werden. Zu einem Sachschaden kam es nicht.

Wendlingen (ES): Verbotswidrig überholt und von Fahrbahn abgekommen

Ein 50-jähriger Mann ist bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend auf der Ulmer Straße zwischen Kirchheim unter Teck und Wendlingen verletzt worden. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr der 50-Jährige mit seinem Audi Q7 gegen 19.20 Uhr die Ulmer Straße in Fahrtrichtung Wendlingen, als er auf Höhe der Ötlinger Straße einen Zeugen durch Überfahren einer durchgezogenen Linie überholte. Im weiteren Verlauf kam der Audi-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw geriet dann zurück auf die Fahrbahn und über die Gegenfahrspur in den linksseitigen Grünstreifen, wo das Fahrzeug gegen einen Baum prallte und zum Stillstand kam. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Da während der Unfallaufnahme von den Polizeibeamten Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, musste er eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der nicht mehr fahrbereite Audi wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen, eine Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war die Feuerwehr mit zwei Einsatzfahrzeugen vor Ort.

Tübingen (TÜ): Betrunken Unfall verursacht und geflüchtet

Ein 44-Jähriger hat in der Nacht zum Samstag in der Innenstadt mehrere Fahrzeuge beschädigt und sich in der Folge unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Gegen 01.50 Uhr konnten mehrere Zeugen in der Haaggasse beobachten wie der Fahrer eines Pick-ups Toyota Hilux ein Fahrzeug touchierte und in unbekannte Richtung flüchtete. Vor Ort konnten die verständigten Polizeibeamten insgesamt zwei beschädigte Fahrzeug des Herstellers VW sowie einen abgeknickten Fahrradständer feststellen, welche allesamt frische Unfallspuren aufwiesen. Bei der anschließenden Überprüfung der Halteranschrift konnte der beschädigte Toyota sowie der verantwortliche Fahrer angetroffen werden. Den Grund für die Flucht des Mannes stellten die Beamten schnell fest, dieser stand augenscheinlich erheblich unter Alkoholeinfluss. Der Unfallverursacher musste in der Folge eine Blutentnahme über sich ergehen lassen, außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Der verursachte Sachschaden ist bislang nicht bekannt.

Albstadt-Ebingen (ZAK): Betrunken mit E-Scooter gestürzt

Ein betrunkener E-Scooter-Fahrer wurde von Beamten des Polizeireviers Albstadt am frühen Samstagmorgen aus dem Verkehr gezogen. Kurz vor drei Uhr kam der Elektroroller einer Streife auf der Theodor-Groz-Straße entgegen und fiel durch seine unsichere Fahrweise auf. Nachdem der Streifenwagen gewendet wurde und die Beamten dem E-Scooter mit dem Ziel einer Verkehrskontrolle hinterherfahren wollten, stürzte der 27-jährige Rollerfahrer mitsamt seiner 16-jährigen Mitfahrerin auf die Straße. Im Verlauf der anschließenden Kontrolle konnte eine deutliche Alkoholbeeinflussung beim Fahrzeuglenker festgestellt werden. Dies bestätigte ein Alkoholtest mit einem Wert von über 1,5 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Der 27-Jährige erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen, seine Mitfahrerin blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell