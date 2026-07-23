POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht
Stuttgart-Zuffenhausen (ots)
Unbekannte sind am Mittwochvormittag (22.07.2026) in eine Wohnung an der Edisonstraße eingebrochen. Die Täter brachen zwischen 09.20 Uhr und 13.10 Uhr die Tür zur Wohnung im ersten Obergeschoss auf und durchwühlten die Räume. Sie erbeuteten Schmuck im Wert von über 20.000 Euro und flüchteten unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.
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