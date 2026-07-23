POL-S: In Wohnung eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart- Feuerbach (ots) - Unbekannte Telefontrickbetrüger haben am Mittwoch (22.07.2026) bei einer Seniorin Gold und Schmuck im Wert von rund 15.000 Euro erbeutet. Ein unbekannter Mann rief die Seniorin gegen 11.00 Uhr an und gab sich als Arzt eines Krankenhauses aus. Er belog die Frau in dem er ihr vorgaukelte, ihre Tochter habe Krebs und benötige dringend ein teures Medikament. Auch täuschte er vor, dass die ...

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