Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Mutmaßlicher Rauschgiftdealer in Haft

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Tübingen und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Unter anderem wegen des Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermitteln die Staatsanwaltschaft Tübingen und eine Rauschgiftermittlungsgruppe der Kriminalpolizeidirektion Esslingen gegen einen 28-Jährigen, der am Donnerstagmorgen (23.03.2026) in Reutlingen vorläufig festgenommen werden konnte. Der Mann befindet sich zwischenzeitlich in Haft.

Der 28-Jährige war am frühen Donnerstagmorgen, gegen 1.30 Uhr, bei einer Personenkontrolle ins Visier einer Polizeistreife geraten. Dabei gab er zunächst mehrfach falsche Personalien an. Als diese letztendlich verifiziert werden konnten, stellte sich heraus, dass gegen den Mann in anderer Sache bereits ein Haftbefehl bestand. In der Folge ergriff der Mann unvermittelt die Flucht, konnte jedoch eingeholt werden. Hierbei setzte er sich gegen seine Festnahme erheblich zur Wehr wobei er einen der eingesetzten Polizeibeamten auch verletzte. Dieser konnte seinen Dienst aber nachfolgend fortsetzen. Während der Flucht stolperte der Beschuldigte über seinen mitgeführten Roller und versuchte, sich einem Teil seiner mitgeführten Gegenstände zu entledigen. Da der Mann nach seiner Festnahme über Atemnot klagte und mehrfach zu Boden stürzte, wobei er sich vermutlich auch den Kopf stieß, wurde er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

In der Folge konnten in der weggeworfenen Bauchtasche des Beschuldigten mehrere Gramm verkaufsfertig portioniertes und verpacktes Marihuana, Kokain, Ecstasy-Tabletten, sowie mehrere hundert Euro und ausländische Währungen in dealertypischer Stückelung aufgefunden und sichergestellt werden.

Der einschlägig polizeibekannte und vorbestrafte Beschuldigte wurde am Freitag dem Haftrichter des Amtsgerichts Reutlingen vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Tübingen beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 28-jährige guineische Staatsangehörige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. (cw)

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