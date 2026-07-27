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Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Aufbrüche von Zigaretten-Automaten in Kirchheim

Reutlingen (ots)

Kirchheim (ES): Zigarettenautomaten aufgebrochen

Zwei Zigarettenautomaten sind in Kirchheim aufgebrochen und leergeräumt worden. In der Zeit von Sonntag, 8.30 Uhr, bis Montag, acht Uhr, öffnete ein bislang unbekannter Täter gewaltsam den in Ötlingen in der Straße In der Warth aufgestellten Automaten. Anschließend entnahm er sämtliche Zigaretten. In der Nacht zum Montag wurde an der Ecke Willi-Bleicher-/Einsteinstraße ein zweiter Zigarettenautomat aufgebrochen und ebenfalls alle Packungen entwendet. Über die Höhe des Diebesguts und die entstandenen Sachschäden liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Rückfragen bitte an:

Michael Schaal (ms), Telefon 07121/942-1104

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

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