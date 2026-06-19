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Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Graffiti-Schmierereien in Erfurt angebracht

Erfurt (ots)

In der Nacht von Mittwoch (17.06.2026) zu Donnerstag (18.06.2026) brachten Unbekannte im Bereich Zur Trolle und Linderbacher Straße in Erfurt mehrere Schmierereien auf zwei Stromkästen an. Mit roter, schwarzer und lilafarbener Sprühfarbe sprühten die Täter zwei Herzen mit Buchstaben sowie zwei Schriftzüge, darunter einen mit Fußballbezug. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung auf. (DS)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Erfurt
Pressestelle
Telefon: 0361 5743-21003
E-Mail: pressestelle.lpi.erfurt@polizei.thueringen.de
https://polizei.thueringen.de/landespolizeiinspektionen/lpierfurt/

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell

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