Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Mit Messer verletzt, Unfälle, Bauwagen in Brand geraten, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Unfallfluchten und Einbruch

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Frau verletzt zwei Männer mit Messer

Am Freitagabend verletzte eine Frau in Heilbronn zwei Männer mit einem Messer. Gegen 22:20 Uhr eskalierte ein familieninterner Streit zwischen zwei 19 und 25 Jahre alten Männer sowie einem 20-Jährigen und dessen 26-jähriger Partnerin im Bereich der Einmündung Hofwiesenstraße zur Louis-Hentges-Straße. Im Verlauf der körperlichen Auseinandersetzung soll die Frau den 19-Jährigen mit einem Messer schwer sowie den 25-Jährigen leicht verletzt haben. Der Schwerverletzte wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Frau sowie der 20-Jährige wurden vorläufig festgenommen und nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern an.

Bad Rappenau-Treschklingen: Bauwagen in Brand geraten

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Samstagabend ein Bauwagen in Treschklingen in Brand. Das Feuer wurde gegen 19 Uhr gemeldet. Die Feuerwehr Bad Rappenau konnte den in der Dorfstraße abgestellten Bauwagen schnell löschen. Wie es zu dem Feuer kommen konnte ist nun Bestandteil der Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zur Brandentstehung machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn-Sontheim: Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - Zeugen gesucht

Am Samstagnachmittag leistete ein 47-Jähriger in Sontheim Widerstand gegen Polizeibeamte. Gegen 16:40 Uhr sollte der Mann im Kassenbereich eines Discounters in der Friedrich-Ackermann-Straße einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei verhielt er sich von Beginn an aggressiv gegenüber den Beamten und weigerte sich, seine Personalien anzugeben. Im weiteren Verlauf baute er sich bedrohlich vor einem der Polizisten auf und verkürzte den körperlichen Abstand immer weiter. Daraufhin wurde der 47-Jährige mit einfacher körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und ihm Handschellen angelegt. Auch im weiteren Verlauf wehrte sich der Mann und beleidigte die Polizisten durchgehend. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf dem Polizeirevier Heilbronn wurde der 47-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Die Polizei sucht nun Zeugen des Geschehens. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Einbruch in Café - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht von Freitag auf Samstag in ein Café am Kieselmarkt in Heilbronn ein. Zwischen 23 Uhr und 7 Uhr verschafften sich der oder die Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im Inneren wurde die Kasse geöffnet und Bargeld entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Kieselmarkts gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Cleebronn: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Zwei Personen wurden am Montagmorgen bei einem Verkehrsunfall bei Cleebronn leicht verletzt. Gegen 6 Uhr war ein 58-Jähriger mit seinem Pkw auf der Kreisstraße 2067 von Eibensbach kommend unterwegs und wollte an der Einmündung zur Kreisstraße 2150 nach links in Richtung Frauenzimmern abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den bevorrechtigten Pkw einer 49-Jährigen, die auf der Kreisstraße 2150 von Frauenzimmern in Richtung Cleebronn unterwegs war, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die 49-Jährige sowie ihr 22-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt.

Neckarsulm: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Nach einer Unfallflucht am Sonntag in Neckarsulm sucht die Polizei Zeugen. Ein Audi war zwischen 13 Uhr und 19 Uhr auf einem Parkplatz gegenüber dem Sportplatz in der Pichterichstraße abgestellt. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er Beschädigungen am rechten Fahrzeugheck sowie an der rechten Fahrzeugfront fest. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker den Audi beim Ein- oder Ausparken beziehungsweise beim Wenden beschädigt und anschließend die Unfallstelle verlassen haben, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Durch den Aufprall wurde der Audi offenbar rund 50 Zentimeter nach vorne geschoben. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt. Da am Mittag auf dem gegenüberliegenden Sportplatz ein Fußballspiel stattgefunden haben soll, hofft die Polizei auf Zeugenhinweise. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Roigheim: Autofahrer schwer verletzt

Ein 25-Jähriger wurde in der Nacht auf Samstag bei einem Verkehrsunfall auf der Landesstraße 1095 bei Roigheim lebensgefährlich verletzt. Der Mann war gegen 0:20 Uhr mit seinem Fiat von Möckmühl in Richtung Roigheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw überfuhr zunächst die Gegenfahrbahn und den Seitenstreifen, streifte anschließend mehrere Bäume und prallte schließlich frontal gegen einen Baum. Ersthelfer befreiten den schwer verletzten Fahrer aus dem Fahrzeug. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst und einen Notarzt wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt. Die Landesstraße 1095 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Bretzfeld/A6: Unfallflucht nach Fahrstreifenwechsel - Zeugen gesucht

Nach einer Unfallflucht auf der Autobahn 6 bei Bretzfeld sucht die Verkehrspolizei Zeugen. Am Freitagnachmittag gegen 16:15 Uhr war ein Sattelzug auf der A6 in Fahrtrichtung Nürnberg unterwegs. Zwischen den Anschlussstellen Bretzfeld und Öhringen soll der Fahrer eines bislang unbekannten LKW zu einem Überholvorgang angesetzt haben, ohne ausreichend auf den rückwärtigen Verkehr zu achten. Nach bisherigen Erkenntnissen musste ein dahinterfahrender Laster nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierbei wurde ein auf dem linken Fahrstreifen befindlicher VW Passat gegen die Mittelschutzplanke gedrückt. Im weiteren Verlauf wurde die rechte Fahrzeugseite des Passats durch den Auflieger des Sattelzugs aufgerissen. Der Fahrer des unbekannten LKW entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne anzuhalten. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um ein Gefährt mit deutschem Kennzeichen gehandelt haben. Am VW entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro, an der Schutzplanke und einem Auflieger weiterer geringer Sachschaden. Verletzt wurde niemand. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Sattelzug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg zu melden.

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