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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Brand, Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Pfedelbach: Wohnung in Brand geraten

Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defektes einer Klimaanlage ist in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Pfedelbach-Oberohrn am Freitagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Zeugen bemerkten gegen 16:30 Uhr das Feuer im Bereich der Steinbacher-Tal-Straße und verständigten die Feuerwehr. Alle Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Pfedelbach und Öhringen waren insgesamt mit sechs Fahrzeugen im Einsatz. Der entstandene Schaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

Schöntal: Auto überschlagen - Fahrer leichtverletzt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagabend im Bereich Schöntal hat sich der Suzuki eines 62 Jahre alten Mannes überschlagen. Der Mann war gegen 19.30 Uhr in der Hohe Straße in Richtung Sershof unterwegs. Aus bislang unbekannten Gründen verlor er die Kontrolle über den Suzuki und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei überschlug sich das Fahrzeug des 62-Jährigen und blieb auf der Fahrerseite liegen. Rettungskräfte kümmerten sich um den leichtverletzten Fahrer und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch fest, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere tausend Euro.

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Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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