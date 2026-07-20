Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch, Diebstahl, Brand, Unfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim-Bestenheid: Alkohol und Zigaretten gestohlen

In Wertheim-Bestenheid brachen Unbekannte in der Nacht auf Montag in eine Tankstelle ein. Der oder die Täter begaben sich gegen 2 Uhr in den Verkaufsraum in der Bestenheider Landstraße, indem sie eine Scheibe einschlugen. Im Inneren entwendeten sie Zigaretten und Alkohol und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09342 91890 beim Polizeirevier Wertheim zu melden.

Tauberbischofsheim-Distelhausen: Citroen gestohlen

Unbekannte entwendeten am Freitagabend einen in Tauberbischofsheim-Distelhausen abgestellten Pkw. Der Besitzer parkte seinen Citroen Berlingo zwischen 18:30 Uhr und 23:15 Uhr in der Straße "Zum Brünnle". Als er zur Örtlichkeit zurückkam, war sein Auto verschwunden. Hinweise zum Diebstahl nimmt das Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 entgegen.

Ahorn-Berolzheim: Acker abgebrannt

Eine Fläche von rund 900 Quadratmetern brannte am Sonntagnachmittag im Bereich Ahorn-Berolzheim im Gewann "Mittel Brückenweg". Das bereits abgedroschene Feld geriet gegen 16 Uhr aus unbekannter Ursache in Brand. Außerdem griff das Feuer auf eine Grünfläche unterhalb des Waldes über. Eine weitere Ausbreitung konnte durch den Sohn des Eigentümers der Ackerfläche verhindert werden, indem dieser mit seinem Traktor mit Grubber um den Brand fuhr. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 30 Einsatzkräften vor Ort.

Creglingen: Frau in Fahrzeug eingeklemmt

Bei einem Verkehrsunfall am Freitagmorgen bei Creglingen entstand hoher Sachschaden und zwei Personen wurden verletzt. Die 34-jährige Fahrerin eines Renault Megane war gegen 7 Uhr auf der Landesstraße 1020 von Oberrimbach in Richtung Schwarzenbronn unterwegs. Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein 28-Jähriger mit seinem Dacia Duster einen Gemeindeverbindungsweg von Blumenweiler in Richtung der L1020. An der dortigen Kreuzung wollte er auf die Landesstraße abbiegen und übersah dabei wohl den Renault. Die Pkws kollidierten und der Renault kam in einem angrenzenden Feld zum Stehen. Die Fahrerin wurde eingeklemmt wurde durch die Feuerwehr befreit. Die Pkw-Lenker wurden verletzt und mussten mit Rettungswägen ins Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand Sachschaden von rund 25.000 Euro.

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