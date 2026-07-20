Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Mutmaßliche Einbrecher in Untersuchungshaft

Heilbronn (ots)

Nach mehreren Einbrüchen in Rathäuser und Bürgerämter im Stadt- und Landkreis Heilbronn wurden in der Nacht auf Montag, 13.07.2026, zwei Tatverdächtige in Bad Rappenau-Grombach festgenommen. Eine Zeugin meldete gegen 02:25 Uhr zwei Personen mit Taschenlampen im Rathaus in der Ortsstraße. Die alarmierten Polizeikräfte umstellten daraufhin das Gebäude. Kurz darauf verließen zwei maskierte Männer das Rathaus durch ein Fenster im Erdgeschoss. Sie konnten nach einem kurzen Fluchtversuch vorläufig festgenommen werden. Es handelt sich hierbei um einen 41-jährigen, türkischen Staatsangehörigen und einen 35-jährigen Deutschen. Den Tatverdächtigen wird vorgeworfen, mehrere Außentüren und mindestens ein Fenster des Gebäudekomplexes aufgehebelt, in das Bürgeramt eingedrungen und dort weitere verschlossene Türen gewaltsam aufgebrochen zu haben. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde aus den Räumlichkeiten nichts entwendet. Bei der anschließenden Durchsuchung der Männer wurden unter anderem mutmaßliches Einbruchswerkzeug, Handschuhe und Maskierungsmittel aufgefunden. In einem in der Nähe abgestellten Fahrzeug, das einem der Tatverdächtigen zugeordnet werden konnte, stellten die Ermittler weiteres umfangreiches Einbruchswerkzeug und mehrere Mobiltelefone sicher. Im Zuge der Ermittlungen wird geprüft, ob die beiden Tatverdächtigen mit weiteren Einbrüchen in Rathäuser und Bürgerämter im Stadt- und Landkreis Heilbronn in Verbindung stehen. In der Nacht von Mittwoch, 08.07.2026, auf Donnerstag, 09.07.2026, kam es zu Einbrüchen in das Bürgeramt in Heilbronn-Kirchhausen sowie in das Rathaus in Oedheim. In Talheim blieb es bei einem versuchten Einbruch in das Rathaus. (Wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6311450 , https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6312019). Aufgrund möglicher zeitlicher und räumlicher Zusammenhänge sowie Ähnlichkeiten in der Tatbegehung wurden die Ermittlungen bei der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn zentralisiert. Die beiden Tatverdächtigen wurden am Dienstag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Männer wurden anschließend in unterschiedliche Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen, insbesondere zur möglichen Beteiligung der Tatverdächtigen an weiteren Einbrüchen, sowie die Auswertung der sichergestellten Beweismittel dauern an.

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