Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Frontalzusammenstoß

Heilbronn (ots)

Elztal/Neckarburken: Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Fahrern

Am Sonntagnachmittag, kurz nach 15:30 Uhr, befuhr der 74-jährige Leapmotor-Fahrer die B27 durch Neckarburken in Richtung Dallau. Hierbei kam er in der leichten Rechtskurve im Ortskern auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit dem Skoda eines 28-jährigen Pkw-Lenkers. Beide Pkw-Lenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der 74-jährige Pkw-Lenker kam zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus. Bei beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden mit einem Gesamtwert von ca. 35.000 Euro.

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