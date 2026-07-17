Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Rabiater Ladendieb, Verkehrsunfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Grünsfeld: Rabiater Ladendieb - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag in einem Lebensmittelgeschäft in Grünsfeld mehrere Lebensmittel gestohlen. Der Mann betrat gegen 16 Uhr das Ladengeschäft am Gartenweg und steckte die Lebensmittel in seinen Rucksack. Anschließend passierte er die Kasse ohne zu bezahlen. Als ihn ein Mitarbeiter ansprach, stieß der Unbekannte den Mitarbeiter von sich und flüchtete in Richtung Grünbach. Der Mann war circa 50 Jahre alt, hatte eine korpulente Statur und graue kurze Haare. Er war bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und einer schwarzen kurzen Hose. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Wertheim: Motorrad contra Auto - 16-Jähriger schwerverletzt

Bei einem Verkehrsunfall bei Wertheim ist am Freitagmorgen ein 16-jähriger Motorradfahrer schwerverletzt worden. Der Fahrer eines VW Sprinter fuhr gegen 6 Uhr in der Maintalstraße in Richtung Mondfeld. Aus bislang unbekannten Gründen geriet er auf Höhe der Staustufe Faulbach mutmaßlich nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit dem entgegenkommenden Motorrad des jugendlichen Fahrers zusammen. Der 16-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu und ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankhaus. Am Motorrad und am VW entstand ein Gesamtschaden von mehreren zehntausend Euro. Während der Unfallaufnahme war die Maintalstraße in beide Richtungen gesperrt.

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