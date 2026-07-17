Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfälle und Einbruch

Hohenlohekreis (ots)

Kupferzell: Neunjähriger bei Unfall leicht verletzt

Ein Neunjähriger wurde am Donnerstagnachmittag bei einem Unfall in Kupferzell leicht verletzt. Gegen 16:50 Uhr war ein 68-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz samt Anhänger im Bereich der Kupferzeller Straße und des Schafhofwegs unterwegs. Hierbei missachtete er vermutlich die Vorfahrt des von rechts kommenden Jungen, der mit einem City-Roller unterwegs war. Der Neunjährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Anhänger. Hierbei stürzte er und erlitt leichte Verletzungen. Er wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

Pfedelbach: Unfall beim Überholen - Fahrer unter Drogeneinfluss

Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro entstand am Donnerstagmittag bei einem Unfall auf der Landesstraße 1050 bei Pfedelbach. Gegen 12:15 Uhr war ein 27-Jähriger mit seinem Mercedes-Benz von Pfedelbach in Richtung Öhringen unterwegs. In einer unübersichtlichen, langgezogenen Rechtskurve setzte er zum Überholen eines Sattelzugs an. Als der Mann einen entgegenkommenden Pkw bemerkte, scherte er wieder ein und kollidierte mit dem Heck des Sattelzugs. Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Ein Urintest verlief positiv auf THC. Der 27-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Pfedelbach-Oberohrn: Frau bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Eine 78-Jährige wurde am Donnerstagmorgen bei einem Arbeitsunfall in Pfedelbach-Oberohrn schwer verletzt. Gegen 8:10 Uhr begann ein auf einer Wiese in der Steinbacher-Tal-Straße abgestellter Traktor zu rollen, da dieser vermutlich nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert war. Um ein Weiterrollen zu verhindern, stieg die Frau auf das Trittbrett des Traktors. Hierbei rutschte sie ab und stürzte zu Boden. Die 78-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen.

Öhringen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte brachen zwischen Mittwoch, 16 Uhr, und Donnerstag, 6:30 Uhr, in das Gebäude einer sozialen Einrichtung in Öhringen ein. Der oder die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in die Büro- und Werkstatträume im Brechdarrweg und öffneten dort mehrere Schränke, Spinde und Türen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden Bargeld in geringer Höhe sowie ein Schlüsselbund entwendet. Der entstandene Sachschaden ist derzeit noch nicht bekannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Brechdarrwegs gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

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