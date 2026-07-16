Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Brand, Unfall, Angriff auf Polizeibeamte, Messer bei Kontrolle aufgefunden und Verdacht auf sexuellen Missbrauch von Kindern

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Böckingen: In Shishabar eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch in eine Shishabar in der Klingenberger Straße in Heilbronn-Böckingen ein. Zwischen 2:05 Uhr und 3:40 Uhr hebelte ein bislang unbekannter Täter eine Zugangstür auf und gelangte so in die Räumlichkeiten. Im Inneren brach er zwei Geldspielautomaten auf und entwendete Bargeld. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Kirchardt: Brand in Firmengebäude

In einem Firmengebäude in Kirchardt kam es am Mittwochmittag zu einem Brand. Gegen 11:45 Uhr gerieten in der Industriestraße im Bereich der Vulkanisation nach einer Verpuffung zwei Ausheizöfen in Brand. Hierdurch wurde auch das Dach des Gebäudes beschädigt. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen uns und löschen. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 200.000 Euro geschätzt. Was die Verpuffung auslöste, ist derzeit noch unklar.

Heilbronn: In Büroräume eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch in Büroräume in der Heilbronner Olgastraße ein. Zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 6:25 Uhr, versuchten der oder die Täter zunächst ein Fenster aufzuhebeln. Anschließend schlugen sie die Scheibe ein, öffneten das Fenster und gelangten so in die Räume. Im Inneren wurden mehrere Räume Zimmer durchsucht und Sachschaden verursacht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Olgastraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Verbotenes Messer bei Kontrolle aufgefunden

Ein verbotenes Springmesser stellten Polizeibeamte am Mittwochabend bei einer Kontrolle in Heilbronn sicher. Gegen 20 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte in der Allee mehrere Personen im Außenbereich einer Gaststätte. Bei der Durchsuchung eines 36-Jährigen fanden die Beamten ein verbotenes Springmesser mit einer Klingenlänge von rund neun Zentimetern. Das Messer wurde sichergestellt. Der Mann muss nun mit einer Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz rechnen.

Heilbronn: Mehrere Polizeibeamte bei größerem Einsatz verletzt

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Mittwochabend in der Heilbronner Innenstadt. Gegen 23:15 Uhr entwickelte sich im Rahmen der Übertragung eines WM-Spiels im Bereich der Wolfganggasse zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Personen. Als die eingesetzten Polizeibeamten den Sachverhalt aufnehmen wollten, kamen rund 40 bis 50 Personen hinzu und störten die polizeilichen Maßnahmen. Die Beamten sprachen Platzverweise aus, denen die Personen, wenn auch teils widerwillig, nachkamen. Ein 28-Jähriger weigerte sich jedoch trotz mehrfacher Aufforderung, die Örtlichkeit zu verlassen. Auch nach Androhung unmittelbaren Zwangs kam er dem Platzverweis nicht nach. Als dieser durchgesetzt werden sollte, leistete der Mann Widerstand und schlug einem Beamten ins Gesicht. Er wurde schließlich zu Boden gebracht und es wurden ihm Handschellen angelegt. Währenddessen solidarisierten sich mehrere Personen mit dem 28-Jährigen. Die Gruppe kam den eingesetzten Beamten immer näher und beleidigte sowie bedrohte diese. Erst durch die Hinzuziehung weiterer Streifen der umliegenden Polizeireviere sowie von Hundeführern konnte die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Vier Polizeibeamte sowie der 28-Jährige wurden leicht verletzt. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte sowie des Landfriedensbruchs dauern an.

Heilbronn: Kind rennt auf Fahrbahn und wird von Pkw erfasst

Am Mittwochnachmittag wurde ein Kind bei einem Verkehrsunfall in Heilbronn verletzt. Gegen 14:50 Uhr war eine 79-Jährige mit ihrem Audi auf der Dammstraße in Richtung Nordstraße unterwegs. Zur selben Zeit rannte ein 5-Jähriger nach bisherigen Erkenntnissen hinter einem geparkten Pkw auf die Fahrbahn. Die Autofahrerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern und erfasste das Kind mit der Fahrzeugfront. Der Junge wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Gundelsheim: Mann soll Kinder in Freibad belästigt haben

Wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern wurde ein 35-Jähriger am Dienstagnachmittag im Gundelsheimer Freibad vorläufig festgenommen. Dem Mann wird vorgeworfen, dass er sich mit entblößtem Glied im Schwimmbecken aufgehalten habe. Dies konnte von einem 10-jährigen Mädchen wahrgenommen werden. Im Anschluss soll er sich gegen 17 Uhr in der Dusche aufgehalten und einen 10-Jährigen darum gebeten haben, ihn im Intimbereich zu waschen. Der Junge kam der Aufforderung jedoch nicht nach und rannte aus der Dusche. Durch die daraufhin verständigte Polizei konnte der 35-Jährige noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt. Die Stadt Gundelsheim hat dem Mann ein Hausverbot erteilt. Die weiteren Ermittlungen wurden von der Kriminalpolizei übernommen und dauern an.

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