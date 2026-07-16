PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Telefonbetrüger

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Telefonbetrüger bringen Seniorin um Erspartes

Am Mittwochnachmittag brachten Telefonbetrüger eine Seniorin in Künzelsau um ihr Erspartes. Die Frau erhielt gegen 13:45 Uhr einen Anruf einer angeblichen Krankenschwester. Diese teilte ihr mit, dass sie in der Notaufnahme eines Krankenhauses arbeiten würde und dass die Tochter der Angerufenen einen tödlichen Unfall verursacht hätte. Im weiteren Verlauf übernahm ein Mann das Gespräch und gab an, der Rechtsbeistand der Tochter zu sein. Der Unbekannte redete der Frau ein, dass durch die Zahlung einer Kaution eine Haftstrafe für die Tochter abgewendet werden könne und drängte sie dazu alle Wertsachen zusammenzusuchen und einem Boten zu übergeben. Daher übergab die Seniorin gegen 16:15 Uhr im Bereich der Rösleinsbergstraße Wertgegenstände und Bargeld an einen weiteren Unbekannten. Dieser wird wie folgt beschrieben: - Groß - Schlank - Heller Teint - Dunkler Bart - Dunkel gekleidet Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die am Mittwoch im Bereich der Rösleinsbergstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 16.07.2026 – 13:25

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Versuchter Einbruch, Diebstahl von Kupferkabeln und Tabaktestkäufe

    Heilbronn (ots) - Buchen: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht Am Mittwochabend versuchte ein Unbekannter in ein Einfamilienhaus in Buchen einzubrechen. Zwischen 18 Uhr und 23:45 Uhr machte sich der Täter an der Haustüre des Gebäudes in der Unteren Vorstadtstraße zu schaffen. Der Versuch die Türe gewaltsam zu öffnen misslang, weshalb das Innere nicht betreten ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 14:18

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Polizei

    Heilbronn (ots) - Buchen/Walldürn/Hardheim: Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Polizei -weitere Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht Ein 28-jähriger Mann hat sich am Dienstagmittag in Buchen einer Polizeikontrolle entzogen und wurde nach einer längeren Flucht, bei der er einen Verkehrsunfall verursachte, festgenommen. Gegen 12:10 Uhr sollte der ...

    mehr
  • 15.07.2026 – 11:36

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigung und Unfall

    Heilbronn (ots) - Großeicholzheim: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht In den vergangenen Tagen beschädigte eine unbekannte Person eine Jagdkanzel in Großeicholzheim. Zwischen Sonntagmorgen, 9 Uhr, und Dienstagnachmittag, 15 Uhr, machte sich der Unbekannte an der im Höhenweg im Bereich der Friedenseiche stehenden Jagdkanzel zu schaffen, schlug das angebrachte Schloss auf und entfernte dieses vollständig. Der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren