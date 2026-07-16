Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Telefonbetrüger

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Telefonbetrüger bringen Seniorin um Erspartes

Am Mittwochnachmittag brachten Telefonbetrüger eine Seniorin in Künzelsau um ihr Erspartes. Die Frau erhielt gegen 13:45 Uhr einen Anruf einer angeblichen Krankenschwester. Diese teilte ihr mit, dass sie in der Notaufnahme eines Krankenhauses arbeiten würde und dass die Tochter der Angerufenen einen tödlichen Unfall verursacht hätte. Im weiteren Verlauf übernahm ein Mann das Gespräch und gab an, der Rechtsbeistand der Tochter zu sein. Der Unbekannte redete der Frau ein, dass durch die Zahlung einer Kaution eine Haftstrafe für die Tochter abgewendet werden könne und drängte sie dazu alle Wertsachen zusammenzusuchen und einem Boten zu übergeben. Daher übergab die Seniorin gegen 16:15 Uhr im Bereich der Rösleinsbergstraße Wertgegenstände und Bargeld an einen weiteren Unbekannten. Dieser wird wie folgt beschrieben: - Groß - Schlank - Heller Teint - Dunkler Bart - Dunkel gekleidet Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die am Mittwoch im Bereich der Rösleinsbergstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

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