Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigung und Unfall

Heilbronn (ots)

Großeicholzheim: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

In den vergangenen Tagen beschädigte eine unbekannte Person eine Jagdkanzel in Großeicholzheim. Zwischen Sonntagmorgen, 9 Uhr, und Dienstagnachmittag, 15 Uhr, machte sich der Unbekannte an der im Höhenweg im Bereich der Friedenseiche stehenden Jagdkanzel zu schaffen, schlug das angebrachte Schloss auf und entfernte dieses vollständig. Der entstandene Schaden wird auf circa 40 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

B47/Walldürn: Unfall beim Überholen - Autofahrer leicht verletzt Ein Autofahrer wurde am Mittwochmorgen bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 47 bei Walldürn leicht verletzt. Gegen 6:35 Uhr war der 21-Jährige mit seinem Mercedes-Benz von Rippberg in Richtung Walldürn unterwegs. Auf Höhe der Beuchertsmühle setzte er in einer langgezogenen Rechtskurve zum Überholen eines Lkw an und übersah hierbei vermutlich den entgegenkommenden VW T-Roc einer 60-Jährigen. In der Folge kam es zum seitlichen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Pkw kamen von der Fahrbahn ab. Der Mercedes fuhr eine Böschung hinauf und blieb auf der Seite liegen. Der 21-Jährige wurde leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die 60-Jährige blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 30.000 Euro geschätzt.

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