Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Polizei

Heilbronn (ots)

Buchen/Walldürn/Hardheim: Betrunkener Autofahrer flüchtet vor Polizei -weitere Zeugen und mögliche Geschädigte gesucht Ein 28-jähriger Mann hat sich am Dienstagmittag in Buchen einer Polizeikontrolle entzogen und wurde nach einer längeren Flucht, bei der er einen Verkehrsunfall verursachte, festgenommen. Gegen 12:10 Uhr sollte der polizeibekannte Mann, welcher nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, in der Karl-Tschamber-Straße in Buchen kontrolliert werden. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Anhaltesignalen beschleunigte der Mann seinen Dacia und flüchtete zunächst durch das Stadtgebiet. Die Flucht führte anschließend über die Eberstadter Straße (L 582) in Richtung Eberstadt. Im Bereich der Einmündung Schwedensteinstraße in Richtung Hettingen bog eine 37-jährige Nissan-Fahrerin in die Straße ein, ohne auf den nachfolgenden Dacia zu achten. Dabei kam es zur Kollision mit dem Flüchtenden. Die Frau wurde hierbei leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von jeweils rund 2.500 Euro. Ungeachtet des Unfalls setzte der 28-Jährige seine Fahrt fort. Seine Flucht führte anschließend durch Hettingen, Rinschheim, Altheim, Gerichtstetten, Erfeld und Bretzingen. In Bretzingen bog er nach rechts in den Schneidmühlweg ab und fuhr weiter in Richtung Hardheim, wo er im Bereich der Sternwarte von der Polizei festgenommen werden konnte. Im Rahmen der Maßnahmen stellten die Einsatzkräfte beim 28-Jährigen eine deutliche Alkoholbeeinflussung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,7 Promille. Daher musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Die Polizei bittet Zeugen, die die Flucht des Dacia beobachtet haben oder durch dessen Fahrweise gefährdet wurden, sich zu melden. Insbesondere werden Verkehrsteilnehmer gesucht, die sich am Dienstag zwischen 12.08 Uhr und 12.40 Uhr auf der Strecke Buchen - Eberstadter Straße (L 582) - Hettingen - Rinschheim - Altheim - Gerichtstetten - Erfeld - Bretzingen - Schneidmühlweg - Hardheim (Sternwarte) befanden und Angaben zur Fahrweise des Flüchtenden machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 60040 beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim zu melden.

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