Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Autofahrerin übersieht Kind auf Fahrrad

Euskirchen (ots)

Am Mittwoch (1. Juli) kam es gegen 17.15 Uhr im Bereich Humperdinckstraße / Hildegardweg in Euskirchen-Palmersheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein sechsjähriger Radfahrer verletzt wurde. Eine 60-jährige Pkw-Fahrerin aus Euskirchen befuhr die Humperdinckstraße aus Richtung Verdistraße. Nach ihren Angaben war die Sicht auf die Einmündung durch einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten weißen Kastenwagen eingeschränkt. Beim langsamen Heranfahren an die Einmündung übersah sie den von rechts kommenden Jungen auf seinem Kinderfahrrad, der nach links in die Humperdinckstraße abbiegen wollte. Es kam zum Zusammenstoß. Der Sechsjährige verletzte sich leicht, stürzte jedoch nicht zu Boden. Er wurde anschließend in die Obhut seiner Mutter übergeben. Die Pkw-Fahrerin blieb unverletzt. An dem Kinderfahrrad wurde das Vorderrad verbogen. Am Pkw entstanden Kratzer im vorderen Bereich der Beifahrerseite.

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