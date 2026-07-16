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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Diebstahl und Verkehrsunfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Creglingen: Marihuana-Pflanzen gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte haben in der Nacht auf Dienstag in Creglingen-Reinsbronn zwei Marihuana-Pflanzen gestohlen. Der oder die Täter stahlen die beiden Pflanzen samt Topf von einem Grundstück an der Straße Reinsbronn und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 49 7934 99470 beim Polizeiposten Weikersheim zu melden.

Niederstetten: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall in Niederstetten bei dem eine Radfahrerin am Mittwochmorgen gestürzt ist und sich leichte Verletzungen zugezogen hat. Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr gegen 07:20 Uhr in der Straße Wildentierbach in Richtung Ortsmitte. Kurz vor der Bushaltestelle Wildentierbach überholte er eine 16-jährige Radfahrerin. Aus bislang unbekannten Gründen stürzte die Radfahrerin und zog sich leichte Verletzungen zu. Anschließend fuhr der Autofahrer weiter ohne sich um die Leichtverletzte zu kümmern. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen roten VW gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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