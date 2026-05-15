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Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Illegale Entsorgung von Altöl und Chemikalien - Zeugen gesucht

Mayen (ots)

In den vergangenen Tagen wurden der Polizei mehrere Fälle illegal entsorgter Altöl- und Chemikalienbehälter gemeldet. Die Kriminalinspektion Mayen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Hinweise.

Fall 1 - Nehren

Am 04.05.2026 wurde der Polizeiinspektion Cochem die Ablagerung mehrerer gefüllter Behältnisse auf dem Parkplatz "An den Römergräbern" an der K 22 bei 56820 Nehren gemeldet.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte mehrere verschlossene Behältnisse mit Altöl sowie weiteren bislang unbekannten Substanzen fest.

Fall 2 - Grafschaft

Am 11.05.2026 informierte eine Spaziergängerin die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler über drei abgestellte 25-Liter-Kanister an einem Feldweg zwischen Vettelhoven und Bölingen in der Nähe der L 83 in der Gemeinde Grafschaft.

Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass die Kanister vollständig mit Altöl gefüllt waren.

Auch wenn die Behältnisse in beiden Fällen verschlossen und unbeschädigt waren, stellt die Entsorgung von Altöl und chemischen Stoffen auf diese Weise eine Straftat dar und kann erhebliche Gefahren für Umwelt und Gewässer verursachen.

Die Kriminalinspektion Mayen bittet Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Verursachern beziehungsweise verwendeten Fahrzeugen geben können, sich unter der Telefonnummer 02651/801-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Mayen
Kriminalinspektion Mayen
Pressestelle
Telefon: 02651-801-302

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell

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