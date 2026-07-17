Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Betrunken Hund angefahren, Einbrüche in Tankstelle und Container, Rehbock befreit, Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Betrunken Hund angefahren und Widerstand geleistet

Am Donnerstagvormittag fuhr ein Mann auf einem Feldweg in Heilbronn-Biberach betrunken einen Hund an. Gegen 11 Uhr war der 71-Jährige mit seinem Fiat auf dem Feldweg an der Kreisstraße 9560 in Fahrtrichtung Bonfeld unterwegs. Zeitgleich ging ein 25-Jähriger mit einem Kinderwagen und seinem angeleinten Hund dort spazieren. Vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung fuhr der Fiat-Fahrer auf den Spaziergänger zu. Dieser konnte eine Kollision mit dem Fahrzeug nur durch einen Sprung zur Seite verhindern. Sein Hund wurde vom Auto erfasst, verletzt und umgehend vom Besitzer zu einem Tierarzt gebracht. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung bei dem 71-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest war vor Ort nicht möglich, weshalb der Mann die Polizisten in ein Krankenhaus begleiten und dort zwei Blutproben abgeben musste. Während der Unfallaufnahme und den folgenden polizeilichen Maßnahmen beleidigte der Mann die Einsatzkräfte mehrfach. Im Krankenhaus wehrte er sich gegen die geplante Blutentnahme und trat hierbei einem Polizisten gegen das Schienbein. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der 71-Jährige in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert. Über die genauen Verletzungen des Hundes sowie dessen Rasse ist derzeit noch nichts bekannt, da das Tier beim Eintreffen der Beamten bereits zum Tierarzt gebracht worden war.

Eppingen: Einbruch in Tankstelle - 17-Jähriger vorläufig festgenommen

Am frühen Freitagmorgen brachen drei Personen in eine Tankstelle in Eppingen ein. Gegen 2:45 Uhr näherten sich die Täter dem Gebäude in der Brettener Straße, warfen mit einem Pflasterstein eine Glastüre ein und gelangten so ins Innere. Hier wurde eine weitere Türe gewaltsam geöffnet und anschließend Bargeld sowie Zigaretten entwendet. Im Rahmen der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte gegen 4 Uhr ein 17-jähriger Tatverdächtiger in der Hermann-Hesse-Straße vorläufig festgenommen werden. Seine beiden Mittäter konnten über die Bahngleise in unbekannte Richtung fliehen. Bei der Festnahme konnte im Bereich der Hermann-Hesse-Straße außerdem ein Rucksack mit dem Diebesgut aufgefunden werden. Der Heranwachsende wurde nach der Beschlagnahme seines Mobiltelefons sowie dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen.

Gemmingen: Container auf Baustelle aufgebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag einen Baustellencontainer in Gemmingen auf. Zwischen 17 Uhr am Mittwoch und 6:15 Uhr am folgenden Morgen machten sich der oder die Täter an dem Container in der Schwaigerner Straße zu schaffen, öffneten ihn gewaltsam und entwendeten eine Asphaltsäge aus dem Inneren. Ein weiterer Container wurde ebenfalls Ziel der Unbekannten - ein Öffnen misslang allerdings. Wer hat im Bereich der Baustelle in der Schwaigerner Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Eppingen-Mühlbach: Polizei und Feuerwehr befreien Rehbock aus misslicher Lage

Ein nicht alltäglicher Tierrettungseinsatz beschäftigte am frühen Donnerstagmorgen die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr in Eppingen. Gegen 5:44 Uhr wurde der Polizei gemeldet, dass sich kurz vor dem Ortseingang von Mühlbach ein Rehbock in einem Zaun verfangen habe. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich das Tier mit Kopf und Geweih in einem Zaun eines Ziegengeheges verfangen hatte und sich aus eigener Kraft nicht mehr befreien konnte. Um den Rehbock möglichst schonend zu retten, wurde das Tier zunächst durch die Polizeistreife am Boden fixiert. Anschließend gelang es, den eng um den Hals liegenden Zaun mit einer Schere und einem Messer zu durchtrennen. Da sich der Rehbock aufgrund seiner Panik heftig zur Wehr setzte und sich auch Zaunteile im Geweih verfangen hatten, wurde die Feuerwehr Eppingen zur Unterstützung hinzugezogen. In gemeinsamer Anstrengung gelang es den Einsatzkräften schließlich, auch die um das Geweih gewickelten Zaunteile zu entfernen und den Rehbock unverletzt in die Freiheit zu entlassen. Das Tier flüchtete anschließend in sein gewohntes Habitat. Während der Rettungsaktion war der Zaun des Ziegengeheges teilweise beschädigt worden, wodurch die fünf Ziegen kurzzeitig auszubrechen drohten. Die Besitzerin konnte jedoch rechtzeitig erreicht werden und reparierte den Zaun, sodass keine Tiere entkamen. An dem Einsatz waren neben einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Eppingen insgesamt zehn Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Eppingen mit zwei Fahrzeugen beteiligt. Dank des umsichtigen und koordinierten Vorgehens aller Beteiligten konnte der Rehbock erfolgreich gerettet und weiterer Schaden verhindert werden.

Leingarten: Zeugin nach Unfallflucht gesucht Nach einer Unfallflucht bei Leingarten am Donnerstagmorgen, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 8:10 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Lkw-Lenker mit seinem Gefährt die Kreisstraße 2154 und wollte an der Einmündung zur Bundesstraße 293 nach links auf diese einbiegen. Zeitgleich stand eine 56-Jährige mit ihrem VW ebenfalls an dieser Einmündung und wollte nach rechts auf die Bundesstraße auffahren. Als die Straße frei war bog der Lkw-Fahrer statt nach links nach rechts ab und touchierte mit seinem Fahrzeug den Golf der Frau. Anschließend entfernte er sich unberechtigt von der Unfallstelle. Eine Zeugin hielt an und übergab der VW-Fahrerin ihre Telefonnummer auf einem Zettel. Leider ging dieser der 56-Jährigen in der Aufregung verloren. Daher wird nun diese Zeugin sowie mögliche weitere Zeugen des Unfallgeschehens gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

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