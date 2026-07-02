Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Überfall auf Kiosk - Polizei sucht Tatverdächtigen mit Echtbildern - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Die Polizei sucht mit Echtbildern aus einer Überwachungskamera nach einem Tatverdächtigen, der versucht hat, am 20. Mai 2026 einen Kiosk an der Rotebühlstraße auszurauben (siehe Pressemitteilung vom 21.05.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110977/6279155). Der Täter betrat gegen 15.15 Uhr den Kiosk und bedrohte den Kioskbetreiber mit einem Messer und forderte Geld. Nachdem sich die Kasse nicht öffnen ließ, flüchtete der Täter ohne Beute. Unter folgendem Link gelangen Sie zur Fahndungsseite: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stuttgart-255-versuch/. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell