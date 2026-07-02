Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugin gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Die Polizei sucht die Zeugin einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag (02.07.2026) auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Ulmer Straße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte gegen 10.00 Uhr beim Ausparken ein anderes geparktes Auto und fuhr dann weiter, ohne sich um den Unfall oder den Schaden zu kümmern. Eine bislang unbekannte Zeugin beobachtete den Unfall und hinterließ ihre Erreichbarkeit. Alarmierte Polizeibeamte stellten bei der Sachverhaltsaufnahme jedoch fest, dass sich bei der Erreichbarkeit mutmaßlich ein Fehler eingeschlichen haben muss. Die Zeugin wird gebeten sich daher unter der Rufnummer +4971189903500 beim Polizeirevier Ostendstraße zu melden.

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