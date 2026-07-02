Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Münster (ots)

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch (01.07.2026) auf dem Radweg an der Neckartalstraße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Radfahrer fuhr gegen 21.20 Uhr mit seinem Fahrrad von Bad Cannstatt kommend in Richtung Max-Eyth-See. Auf Höhe der Stadtbahnhaltestelle Münster erschreckte er durch aggressives Verhalten einen entgegenkommenden 13-Jährigen Radfahrer, sodass dieser an einem Geländer hängen blieb und stürzte. Der 13-Jährige zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Der Unbekannte fuhr weiter, ohne sich um den Unfall oder das Kind zu kümmern. Der unbekannte Radfahrer soll etwa 40 Jahre alt gewesen sein. Er hatte einen braunen Dreitagebart, trug keinen Fahrradhelm und war mit einem türkisblauen T-Shirt und einer grauen kurzen Hose bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189904401 bei der Polizeihundeführerstaffel zu melden.

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