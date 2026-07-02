POL-S: Keller in Brand geraten

Stuttgart-Wangen (ots) - Die Polizei sucht die Zeugin einer Unfallflucht, die sich am Donnerstag (02.07.2026) auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäfts an der Ulmer Straße ereignet hat. Ein bislang unbekannter Fahrer beschädigte gegen 10.00 Uhr beim Ausparken ein anderes geparktes Auto und fuhr dann weiter, ohne sich um den Unfall oder den Schaden zu kümmern. Eine bislang unbekannte Zeugin beobachtete den Unfall ...

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