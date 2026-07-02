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Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Keller in Brand geraten

Stuttgart-Münster (ots)

In einem Kellerabteil an der Austraße ist am Mittwoch (01.07.2026) ein Feuer ausgebrochen. Der 35-jährige Besitzer des Kellers bemerkte das Feuer gegen 17.20 Uhr und versuchte es zu löschen. Hierbei zog er sich eine Rauchgasintoxikation zu und musste im Krankenhaus behandelt werden. Alarmierte Rettungskräfte löschten das Feuer. Der Sachschaden beträgt ersten Erkenntnissen zufolge mehrere 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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