Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Mosbach: Auto überschlagen - Fahrer geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Donnerstagabend überschlug sich bei Mosbach ein Fahrzeug - der Fahrer flüchtete. Gegen 22:45 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle der Polizei, dass zwischen Lohrbach und Mosbach ein Fahrzeug von der Landesstraße 525 abgekommen sei. Der Fahrer sei flüchtig. Beim Eintreffen vor Ort, teilte die Rettungswagenbesatzung mit, dass sie nach der Erstversorgung des Verunfallten aufgrund des starken Regens im Rettungswagen auf das Eintreffen der Polizei warten wollten. Diesen Umstand nutzte der Fahrer um in unbekannte Richtung zu flüchten. Er wird als glatzköpfig beschrieben und soll ein schwarzes T-Shirt getragen haben. Außerdem zog er sich bei dem Unfall leichte Verletzungen am Arm zu. Aufgrund des Spurenbilds wird davon ausgegangen, dass der Mann die L525 in Richtung Mosbach befuhr und aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam, wo sich das Fahrzeug mehrfach überschlug und dann im Graben zum Liegen kam. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen, unter Hinzuziehung eines Mantrailers des DRK, verliefen ohne Erfolg. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

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