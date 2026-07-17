Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Gewerbsmäßiger Diebstahl von Elektrowerkzeugen - drei Tatverdächtige in Haft Am 10. Juli 2026 wurden in Heilbronn drei Männer wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls festgenommen. Ihnen wird vorgeworfen, über einen längeren Zeitraum Werkzeuge eines Künzelsauer Unternehmens in einem Heilbronner Paketzentrum entwendet und anschließend zum Kauf angeboten zu haben. Durch einen Hinweis des geschädigten Unternehmens konnten zunächst Beamte des Polizeipostens Heilbronn-Innenstadt einen 35-jährigen türkischen Staatsangehörigen bei der Übergabe eines Onlineverkaufs festnehmen. Die daraufhin folgenden Ermittlungen führten dann auf die Spur seiner 29 und 52 Jahre alten Mittäter mit polnischer und deutsch-polnischer Staatsangehörigkeit. Bei den folgenden Durchsuchungsmaßnahmen am 10. Juli 2026 konnten zahlreiche, überwiegend originalverpackte Werkzeuge von mutmaßlich fünfstelligem Wert aufgefunden und sichergestellt werden. Alle drei Tatverdächtigen wurden am 11. Juli 2026 einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ die von der Staatsanwaltschaft Heilbronn beantragten Haftbefehle und setzte sie in Vollzug. Die Männer wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn dauern an.

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