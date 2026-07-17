Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Straßenverkehrsgefährdung

Heilbronn (ots)

Widdern: Zeugen und Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Die Polizei Neckarsulm sucht nach Zeugen und Geschädigten einer Straßenverkehrsgefährdung am Donnerstagabend bei Widdern. Gegen 19:20 Uhr meldete sich eine Verkehrsteilnehmerin telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass vor ihr ein Seat auf der Landesstraße 1047 Richtung Widdern fahren würde der hierbei immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Hierbei sei es auch schon mehrfach zu Beinaheunfällen gekommen. Bei der folgenden Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte im Anschluss einen Wert von über 2,5 Promille an. Daher musste der 59-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Nun sucht die Polizei Verkehrsteilnehmer die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

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