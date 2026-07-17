PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Straßenverkehrsgefährdung

Heilbronn (ots)

Widdern: Zeugen und Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Die Polizei Neckarsulm sucht nach Zeugen und Geschädigten einer Straßenverkehrsgefährdung am Donnerstagabend bei Widdern. Gegen 19:20 Uhr meldete sich eine Verkehrsteilnehmerin telefonisch bei der Polizei und teilte mit, dass vor ihr ein Seat auf der Landesstraße 1047 Richtung Widdern fahren würde der hierbei immer wieder in den Gegenverkehr geriet. Hierbei sei es auch schon mehrfach zu Beinaheunfällen gekommen. Bei der folgenden Kontrolle des Fahrers stellten die Beamten Alkoholgeruch in dessen Atemluft fest, weshalb ein Atemalkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte im Anschluss einen Wert von über 2,5 Promille an. Daher musste der 59-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde einbehalten. Nun sucht die Polizei Verkehrsteilnehmer die durch die Fahrweise des Mannes gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 17.07.2026 – 10:55

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Rabiater Ladendieb, Verkehrsunfall

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Grünsfeld: Rabiater Ladendieb - Zeugen gesucht Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag in einem Lebensmittelgeschäft in Grünsfeld mehrere Lebensmittel gestohlen. Der Mann betrat gegen 16 Uhr das Ladengeschäft am Gartenweg und steckte die Lebensmittel in seinen Rucksack. Anschließend passierte er die Kasse ohne zu bezahlen. Als ihn ein Mitarbeiter ansprach, stieß der Unbekannte den ...

    mehr
  • 17.07.2026 – 10:44

    POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht

    Heilbronn (ots) - Mosbach: Auto überschlagen - Fahrer geflüchtet - Zeugen gesucht Am Donnerstagabend überschlug sich bei Mosbach ein Fahrzeug - der Fahrer flüchtete. Gegen 22:45 Uhr meldete die Integrierte Leitstelle der Polizei, dass zwischen Lohrbach und Mosbach ein Fahrzeug von der Landesstraße 525 abgekommen sei. Der Fahrer sei flüchtig. Beim Eintreffen vor Ort, teilte die Rettungswagenbesatzung mit, dass sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren