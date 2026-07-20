Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Betrunken am Steuer, Unfall, Körperverletzung und Pedelec-Fahrer beinah angefahren

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Adelsheim: Betrunken am Steuer

Ein Autofahrer muss nach einer Verkehrskontrolle in der Nacht auf Samstag in Adelsheim mit einer Anzeige rechnen. Der 49-Jährige war gegen 2:30 Uhr mit seinem Seat in der Marktstraße unterwegs und wurde im Bereich des Kreisverkehrs zur Unteren Austraße kontrolliert. Da die Beamten Alkoholgeruch wahrnahmen, wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von 1,3 Promille. Der Mann musste eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Mosbach: Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt

Zwei Personen wurden am Freitagvormittag bei einem Unfall in Mosbach leicht verletzt. Gegen 11 Uhr fuhr eine 37-Jährige mit ihrem Opel vom Wasemweg auf die Odenwaldstraße ein. Hierbei geriet sie vermutlich aus Unachtsamkeit in zu weitem Bogen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz. Der 77-jährige Fahrer des Mercedes sowie seine 67-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 12.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die Bundesstraße 27 in Richtung Stadtmitte zeitweise einspurig gesperrt werden.

Mosbach-Neckarelz: Mann bei Auseinandersetzung verletzt

Ein Mann wurde am Freitagabend bei einer Auseinandersetzung in Mosbach-Neckarelz verletzt. Gegen 20 Uhr wurde der Polizei eine Schlägerei im Bereich des Erlenwegs gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es im Außenbereich einer Unterkunft zunächst zu verbalen Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Im weiteren Verlauf soll ein 39-Jähriger die Wohnungstür eines 62-Jährigen eingetreten und anschließend mehrfach auf den Mann eingeschlagen haben. Der 62-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Eine Mitnahme in ein Krankenhaus lehnte er ab. Der 39-Jährige erhielt einen Platzverweis und muss nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Billigheim: Pedelec-Fahrer gefährdet - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich bereits am Donnerstag, 2. Juli, auf der Landesstraße 526 zwischen Billigheim und Allfeld ereignet hat. Gegen 18:25 Uhr war ein Mann mit seinem Pedelec in Richtung Allfeld unterwegs, als er von drei Pkw überholt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen überholten die ersten beiden Fahrzeuge den Radfahrer ordnungsgemäß. Der Fahrer des dritten Pkw, bei dem es sich um ein schwarzes Mercedes-Benz Cabrio gehandelt haben soll, überholte den Pedelec-Fahrer jedoch mit sehr geringem Abstand und scherte knapp vor diesem wieder ein. Als der Radfahrer dem Autofahrer daraufhin gestikulierte, hielt dieser an. Es kam zu einem Streitgespräch. Im weiteren Verlauf soll der Autofahrer plötzlich rückwärtsgefahren sein. Der Pedelec-Fahrer konnte eine Kollision nur verhindern, indem er in den Straßengraben sprang. Sein Fahrrad fiel hierbei auf die Fahrbahn. Der Autofahrer fuhr mit einem Hinterrad über das Vorderrad des Pedelecs und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Der Radfahrer blieb unverletzt. An seinem Pedelec entstand Sachschaden von rund 800 Euro. Der unbekannte Autofahrer wird als etwa 50 Jahre alt, kräftig gebaut, heller Teint, mit Schnauzbart und kurzen Haaren beschrieben. Er soll ein schwarzes Mercedes-Benz Cabrio gefahren haben. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrzeug oder dem Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

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