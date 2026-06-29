Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Alkoholisiert in Graben gefahren

Warendorf (ots)

Ein 42-jähriger Mann aus Ahlen war am Sonntag (28.06.2026, 04.10 Uhr) mit seinem Auto auf der L 586 aus Sendenhorst kommend in Fahrtrichtung Tönnishäuschen unterwegs. Aus noch unklarer Ursache kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und einige Meter weiter im Straßengraben zum Stehen.

Während der Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme bemerkten Einsatzkräfte Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest war positiv. Die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein, ordneten eine Blutprobenentnahme an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Rettungskräfte brachten den 34-Jährigen leicht verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus, der Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

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