Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Kupferkabel gestohlen, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, falsche Bankmitarbeiter und Mähdrescher in Brand

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau-Fürfeld: Kupferkabel aus Solarpark gestohlen

Unbekannte entwendeten in der Nacht von Sonntag auf Montag Kupferkabel aus einem Solarpark bei Fürfeld. Zwischen 21:30 Uhr am Sonntag und 4:30 Uhr am folgenden Morgen gelangten die Täter auf noch unbekannte Weise auf das Gelände an der Autobahn 6 zwischen Fürfeld und Kirchardt, trennten circa 16 Kilometer Kabel von den Solarmodulen ab und transportierten diese ab. Der Schaden beläuft sich auf circa 55.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Solarparks gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07264 95900 beim Polizeiposten Bad Rappenau zu melden.

Heilbronn: E-Bike-Fahrer leistet Widerstand

Am Dienstagabend leistete ein E-Bike-Fahrer in Heilbronn Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Gegen 21 Uhr meldeten sich Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes der Stadt Heilbronn bei der Polizei und baten um Unterstützung bei der Kontrolle eines E-Bike-Fahrers. Dieser war zuvor, vermeintlich überdurchschnittlich schnell, mit seinem Zweirad in der Innenstadt unterwegs gewesen. Daher sollte das Fahrrad zur Beweissicherung beschlagnahmt werden. Mit dieser Maßnahme war der 19-Jährige allerdings nicht einverstanden, weshalb die Polizei hinzugezogen wurde. Da sich der junge Mann weiterhin an seinem fahrbaren Untersatz festhielt und somit die polizeiliche Maßnahme verhinderte, wurde er, nach mehrfacher Androhung zu Boden gebracht. Auch hier wehrte sich der 19-Jährige mit aller Kraft. Nachdem ihm Handschellen angelegt werden konnten beruhigte er sich zunächst. Als der Mann aber anschließend durchsucht werden sollte setzte er seine Widerstandshandlungen fort, weshalb er erneut zu Boden gebracht und dort durchsucht wurde. Während der Maßnahmen beleidigte er die Einsatzkräfte mehrfach. Bei dem Einsatz wurden zwei Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes sowie ein Polizist leicht verletzt, konnten ihren Dienst allerdings fortsetzten. Der junge Mann wurde im Anschluss auf das Polizeirevier gebracht und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte rechnen. Das Pedelec wurde beschlagnahmt.

Brackenheim: Falsche Bankmitarbeiter

Am Montagmittag wurde ein Senior in Brackenheim von falschen Bankmitarbeitern betrogen. Der 75-Jährige wollte gegen 13 Uhr über sein Onlinebanking Überweisungen tätigen. Da dies nicht wie sonst funktionierte, meldete er sich zunächst eigenständig bei seiner Hausbank. Kurz nach diesem Telefonat erschien auf seinem Bildschirm ein Warnhinweis "Vorsicht Phishing" mit dem Zusatz, dass sich jemand bei ihm melden wird. Nur wenig später klingelte sein Telefon und es meldete sich ein angeblicher Bankangestellter. Da dieser für das Opfer vertrauensvoll wirkte, folgte er im weiteren Verlauf allen Anweisungen des Unbekannten. Nachdem das Telefonat beendet war, stellte der 75-Jährige mehrere Stunden später fest, dass ein vierstelliger Betrag unberechtigt von seinem Konto abgebucht worden war. Die Polizei warnt eindringlich vor dieser Betrugsmasche. Kriminelle geben sich am Telefon als Mitarbeiter einer Bank oder Sicherheitsabteilung aus und behaupten, das Konto sei gefährdet oder es müsse dringend eine Sicherheitsüberprüfung durchgeführt werden. Dabei versuchen sie, ihre Opfer dazu zu bringen, persönliche Daten, TANs oder Freigaben in der Banking-App preiszugeben oder Überweisungen zu bestätigen. Ziel ist es, unberechtigt auf das Konto zuzugreifen und Geld zu stehlen. So schützen Sie sich: - Bankmitarbeiter fordern niemals telefonisch die Herausgabe von PIN, TAN oder Passwörtern. - Geben Sie am Telefon oder per E-Mail keine sensiblen Bankdaten preis und bestätigen Sie keine unbekannten Aufträge. - Beenden Sie verdächtige Gespräche sofort und legen Sie auf - auch wenn der Anrufer vertrauenswürdig wirkt oder Druck ausübt. - Kontaktieren Sie Ihre Bank ausschließlich über die Ihnen bekannten offiziellen Rufnummern oder besuchen Sie Ihre Filiale. - Lassen Sie sich nicht zu schnellen Entscheidungen drängen. Nehmen Sie sich Zeit und sprechen Sie im Zweifel mit Angehörigen oder Vertrauenspersonen. - Sollten Sie bereits Daten preisgegeben oder eine Überweisung freigegeben haben, sperren Sie umgehend Ihr Konto bzw. Online-Banking und informieren Sie sofort Ihre Bank sowie die Polizei. Die Polizei appelliert insbesondere an Angehörige, ältere Familienmitglieder über diese Betrugsmasche zu informieren und für einen vorsichtigen Umgang mit unerwarteten Anrufen zu sensibilisieren.

Gundelsheim: Mähdrescher in Brand geraten

Am Dienstagmittag geriet in Gundelsheim ein Mähdrescher in Brand. Gegen 12:40 Uhr wurde die brennende Arbeitsmaschine in der Heilbronner Straße gemeldet. Das Fahrzeug hatte circa 30 Minuten nach Beendigung der Mäharbeiten, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, Feuer gefangen. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr Gundelsheim gelöscht werden. Der entstandene Schaden wird auf circa 130.000 Euro geschätzt.

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