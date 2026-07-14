Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Sachbeschädigung, Flächenbrände

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Bauwagen beschädigt - Zeugen gesucht

Unbekannte haben am vergangenen Wochenende im Bereich Buchen einen Bauwagen beschädigt. Die Täter zerstörten zwischen Freitag, 12 Uhr und Sonntag, 10 Uhr die Tür sowie das Rücklicht des Bauwagens, welcher im Gewann Mittelbuckel parkte. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten sich unter der Rufnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Adelsheim/Hardheim: Flächenbrände - Zeugen gesucht

Im Bereich Adelsheim und Hardheim-Schweinberg sind am Montag aus noch bislang ungeklärte Ursache Felder in Brand geraten. Bei Adelsheim brannten gegen 18:30 Uhr im Bereich des Gewanns Hagenbusch ein Weizenfeld und ein Stoppelacker ab. Die Feuerwehr war mit 15 Fahrzeugen vor Ort. Bei Hardheim-Schweinberg geriet gegen 11:50 Uhr ein abgeerntetes Feld in der Nähe der Straße Schweinberger Hof in Brand. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen vor Ort. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 062819040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Haßmersheim: Wiesen am Waldrand in Brand geraten- Zeugen gesucht

Im Bereich Haßmersheim sind am frühen Dienstagmorgen mehrere Wiesen nahe einem Waldgebiet im Gewann Schelmenbaum/Berghäldle in Brand geraten. Ein Zeuge entdeckte gegen 03:15 Uhr das Feuer und verständigte die Feuerwehr. Die Feuerwehr konnte die Brandherde ausfindig machen und löschte das Feuer. Insgesamt wurden etwa 300 Quadratmeter Wegesrand und Wiesenfläche zwischen Feldern und Wald verbrannt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Rufnummer 062618090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

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