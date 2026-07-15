Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Schwaigern-Stetten: Haftbefehl nach tödlichem Unfall erlassen

Nach einem tödlichen Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen in Schwaigern-Stetten, hat die Staatsanwaltschaft Heilbronn gegen den 27-jährigen Unfallfahrer den Erlass eines Haftbefehls wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge beantragt. Der Haftbefehl wurde am Dienstag durch das Amtsgericht Heilbronn erlassen und in Vollzug gesetzt. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen sollte der später verunfallte Pkw am 11. Juli 2026, gegen 02.20 Uhr, zwischen Niederhofen und Stetten einer Polizeikontrolle unterzogen werden. Nachdem der 27-jährige Fahrer des Audis zunächst angehalten hatte, soll er seinen Wagen sodann stark beschleunigt haben und in der Folge in Richtung Stetten davongerast sein. Die Streifenwagenbesatzung nahm zunächst die Verfolgung auf, konnte jedoch auf Grund der hohen Geschwindigkeit nicht zu dem Audi aufschließen. In Schwaigern-Stetten verunfallte der Pkw im Bereich einer abknickenden Vorfahrt in der Ortsmitte. Hierbei prallte der Wagen nach bisherigen Erkenntnissen vermutlich mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h mit der Beifahrerseite gegen eine Hauswand, wurde von dort abgewiesen und kollidierte in der Folge mit einem weiteren Gebäude. Der 20-jährige Beifahrer erlitt tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Der 27-jährige Iraker, der bei dem Unfall ebenfalls Verletzungen davontrug, befindet sich derzeit noch unter Überwachung zur weiteren medizinischen Behandlung in einem Krankenhaus, bevor er in eine Justizvollzugsanstalt oder ein Justizvollzugskrankenhaus verlegt werden kann. Darüber hinaus werden noch Zeugen gesucht, die Angaben zum Fahrverhalten des 27-Jährigen während seiner Flucht machen können oder in deren Verlauf gefährdet wurden. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07134 5130 bei der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg zu melden. Bisherige Berichterstattung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6312458

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell