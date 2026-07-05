Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (623) Mehrere Verletzte nach Auseinandersetzung auf Fest - Tatverdächtige in Gewahrsam genommen

Fürth (ots)

Am späten Samstagabend (04.07.2026) kam es auf einem Fest im Bereich der Billinganlage in Fürth zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Zwei Tatverdächtige sprühten mutmaßlich Tierabwehrspray in Richtung einer Personengruppe. Mehrere Personen wurden verletzt.

Gegen 23:30 Uhr gerieten mehrere Personen zunächst in einen verbalen Streit. Im weiteren Verlauf sprühten ein 19-jähriger deutscher sowie ein 35-jähriger deutscher Tatverdächtiger mutmaßlich Tierabwehrspray in Richtung mehrerer Personen der anderen Gruppe.

Nach aktuellem Kenntnisstand erlitten sechs Personen im Alter zwischen 14 und 57 Jahren hierbei Verletzungen, insbesondere Augenreizungen. Bei den Personen handelt es sich um fünf deutsche Staatsangehörige sowie eine griechische Staatsangehörige.

Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Fürth sowie weitere Kräfte des Unterstützungskommandos Mittelfranken (USK) nahmen die beiden Tatverdächtigen in Gewahrsam. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth führten die Beamten bei beiden Männern Blutentnahmen durch.

Die beiden Tatverdächtigen müssen sich nun unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten. Die genauen Hintergründe der Auseinandersetzung sind Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Polizeiinspektion Fürth.

Erstellt durch: Michael Sebald

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