Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Reizstoff in Gaststätte versprüht

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Reizstoff in Gaststätte versprüht - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls, der sich in der Nacht auf Sonntag in einer Gaststätte in der Heilbronner Lohtorstraße ereignet hat. Gegen 0:45 Uhr befanden sich mehrere Personen in der Gaststätte, um dort Fußball zu schauen. Ein bislang unbekannter Mann soll hierbei zunächst einen eigentlich besetzten Stuhl von einem Tisch genommen haben, woraufhin es zu einer verbalen Auseinandersetzung kam. Kurze Zeit später kam der Unbekannte nach bisherigen Erkenntnissen erneut an den Tisch zurück und versprühte Reizstoff. Zwei 25-Jährige wurden hierbei im Gesicht getroffen und verletzt. Eine 26-Jährige wurde im weiteren Verlauf beleidigt. Der Unbekannte flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

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