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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw kommt von Kreisstraße ab - zwei Schwerverletzte
zwei Leichtverletzte

Freiburg (ots)

Am Sonntag, 02.08.2026, gegen 17.40 Uhr, kam ein Pkw von der Kreisstraße 6333 ab.

Ein 20-jähriger Pkw-Fahrer befuhr die Kreisstraße von Minseln kommend in Richtung Rheinfelden, als er aus hier noch nicht bekannten Gründen ausgangs einer Kurve nach links von der Fahrbahn abkam. Der Pkw kollidierte mit der Schutzplanke, wurde von dieser abgewiesen und kollidierte im weiteren Verlauf massiv mit der rechten Schutzplanke. Der 20-jährige Fahrer sowie eine 48-jährige Mitfahrerin wurden schwer verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 37-jährige Beifahrer sowie ein mitfahrendes 9-jähriges Kind wurden leicht verletzt.

Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch den Unfall wurden insgesamt acht Schutzplankenelemete sowie 17 Stützpfosten beschädigt. Der gesamte Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Streckenabschnitt war bis 19.30 Uhr komplett gesperrt. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei waren auch die Feuerwehr sowie die Straßenmeisterei im Einsatz.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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