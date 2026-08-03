POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch am helllichten Tag in Mehrfamilienhaus
Freiburg (ots)
Am Samstag, 01.08.2026, in dem kurzen Zeitraum zwischen 17.00 Uhr bis 17.15 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Hubstraße in Haltingen aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in das Haus. Der an der Haustür entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zielrichtung der Täterschaft dürfte die Entwendung von Fahrrädern aus Kellerräumlichkeiten gewesen sein.
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