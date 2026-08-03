POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch am helllichten Tag in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots) - In dem Zeitraum zwischen Montag, 27.07.2026 bis Dienstag, 28.07.2026, gelangte eine unbekannte Täterschaft auf noch nicht geklärter Weise in ein Einfamilienhaus in der Alte Straße in Friedlingen und entwendete unter anderem Bargeld und Lebensmittel. Das Einfamilienhaus befindet sich unweit einer Tankstelle in der Alte Straße. Die Ermittlungen hat ...

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