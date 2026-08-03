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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Versuchter Einbruch am helllichten Tag in Mehrfamilienhaus

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.08.2026, in dem kurzen Zeitraum zwischen 17.00 Uhr bis 17.15 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft eine Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Hubstraße in Haltingen aufzuhebeln. Nach Sachlage gelangte die Täterschaft nicht in das Haus. Der an der Haustür entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Zielrichtung der Täterschaft dürfte die Entwendung von Fahrrädern aus Kellerräumlichkeiten gewesen sein.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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