LPI-SHL: Bei Motorradunfall leicht verletzt
Fambach (ots)
Montagmorgen fuhr ein 33-jähriger Motorradfahrer auf der Bundesstraße zwischen Barchfeld und Fambach. Nach derzeitigen Erkenntnissen blockierte aus ungeklärter Ursache das Vorderrad des Krads, weshalb der Fahrer stürzte. Ein entgegenkommender Lkw-Fahrer konnte zum Glück rechtzeitig bremsen und einen Zusammenstoß verhindern. Der 33-Jährige verletzte sich leicht und kam zur Behandlung ins Krankenhaus. Um das Motorrad kümmerte sich der Abschleppdienst.
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