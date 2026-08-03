POL-FR: Steinen: Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Freiburg (ots) - Am Samstag, 01.08.2026, kam es gegen 21:00 Uhr im Baustellenbereich in der Forsthausstraße in Todtmoos zu einer Kollision zwischen einem Mitsubishi und einem am Fahrbahnrand geparkten VW. Dabei entstand am VW ein Sachschaden von ungefähr 6.000 Euro. Der 69-jährige Mitsubishi-Fahrer entfernte sich zunächst mit seinem Auto, kam aber kurze Zeit später zu Fuß wieder zurück an die Unfallstelle. Beim ...

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