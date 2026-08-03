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Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Steinen: Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser

Freiburg (ots)

In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 30.07.2026, 17.00 Uhr bis Freitag, 31.07.2026, 10.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft zwei Eingangstüren von zwei Mehrfamilienhäusern in der Bernhardstraße sowie eine Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Maulburger Straße aufzuhebeln. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte die Täterschaft nicht in die Häuser. An jeder Tür sei ein Sachschaden von etwa 200 Euro entstanden. Zielrichtung der Täterschaft dürfte die Entwendung von Fahrrädern aus Kellerräumlichkeiten gewesen sein.

Medienrückfragen bitte an:

Thomas Batzel
Polizeipräsidium Freiburg
Pressestelle
Telefon: 07621 / 176-351
freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de

X: https://x.com/PolizeiFR
Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg
Homepage: http://www.polizei-bw.de/

- Außerhalb der Bürozeiten -
E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell

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