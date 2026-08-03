POL-FR: Steinen: Versuchte Einbrüche in Mehrfamilienhäuser
Freiburg (ots)
In dem Zeitraum zwischen Donnerstag, 30.07.2026, 17.00 Uhr bis Freitag, 31.07.2026, 10.00 Uhr, versuchte eine unbekannte Täterschaft zwei Eingangstüren von zwei Mehrfamilienhäusern in der Bernhardstraße sowie eine Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Maulburger Straße aufzuhebeln. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangte die Täterschaft nicht in die Häuser. An jeder Tür sei ein Sachschaden von etwa 200 Euro entstanden. Zielrichtung der Täterschaft dürfte die Entwendung von Fahrrädern aus Kellerräumlichkeiten gewesen sein.
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