Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtmoos: Führerschein nach Unfall einbehalten

Freiburg (ots)

Am Samstag, 01.08.2026, kam es gegen 21:00 Uhr im Baustellenbereich in der Forsthausstraße in Todtmoos zu einer Kollision zwischen einem Mitsubishi und einem am Fahrbahnrand geparkten VW. Dabei entstand am VW ein Sachschaden von ungefähr 6.000 Euro. Der 69-jährige Mitsubishi-Fahrer entfernte sich zunächst mit seinem Auto, kam aber kurze Zeit später zu Fuß wieder zurück an die Unfallstelle. Beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung wurde beim 69-Jährigen ein Alkoholbeeinflussung von über 0,5 Promille festgestellt. Zudem war seine ausländische Fahrerlaubnis bereits seit mehreren Jahren nicht mehr gültig und wurde einbehalten. Außerdem folgte eine Blutentnahme in einem Krankenhaus, sowie eine Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

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